Как появился новый коронавирус: в ВОЗ сделали заявление

В то время как американская разведка проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что COVID-19, имеет животное происхождение. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса – животное", – сказала она.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что новый коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а ее работник стал "нулевым пациентом". Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в Ухань, сообщает телеканал.

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Согласно одной из популярных версий, первыми коронавирусом заразились жители Китая, которые ели мясо летучих мышей.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ответственностью за преднамеренное сокрытие данных о COVID-19. Франция и Великобритания также открыто выразили сомнения в честности КНР относительно освещения вспышки коронавируса и борьбы с ней.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 492 693 случая заражения коронавирусом, умерли 171 152 человека.

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