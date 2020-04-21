Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Как появился новый коронавирус: в ВОЗ сделали заявление

21 апреля, 13:07

Денис Беспалов

Новый коронавирус имеет животное происхождение, считают в ВОЗ

В то время как американская разведка проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что COVID-19, имеет животное происхождение. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса – животное", – сказала она.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что новый коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а ее работник стал "нулевым пациентом". Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в Ухань, сообщает телеканал.

Реклама

Согласно одной из популярных версий, первыми коронавирусом заразились жители Китая, которые ели мясо летучих мышей.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ответственностью за преднамеренное сокрытие данных о COVID-19. Франция и Великобритания также открыто выразили сомнения в честности КНР относительно освещения вспышки коронавируса и борьбы с ней.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 492 693 случая заражения коронавирусом, умерли 171 152 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США лаборатория ВОЗ коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 апреляЕвросоюз
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитив
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитивДругие страны
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
Кулеба отреагировал на циничное
Кулеба отреагировал на циничное "предложение" Ирана по сбитому самолетуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...