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Как распространяется коронавирус: ученые предупредили о бессимптомных носителях

14 апреля, 13:15

Денис Беспалов

От 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов

В то время, как Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что коронавирус COVID-19 оказался в десять раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа, ученые из Сингапура пришли к выводу, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев заражения. Об этом сообщает издание The Straits Times.

"Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус", - отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

Правда, по его мнению, "даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет".

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Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь считает, что "передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом".

По ее словам, "отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции".

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Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что "таких носителей очень трудно определить, но они существуют".

Согласно последним подсчетам Института Хопкинса, в мире подтверждено 1 925 811 случае заражения коронавирусом. Умерли 119 766 человек.

Отметим, в Китае медики полагают, что их европейские коллеги повторяют ошибки, совершенные при борьбе с распространением нового коронавируса в городе Ухань, откуда началась эпидемия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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симптомы коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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