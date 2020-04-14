Как распространяется коронавирус: ученые предупредили о бессимптомных носителях

От 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов

В то время, как Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что коронавирус COVID-19 оказался в десять раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа, ученые из Сингапура пришли к выводу, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев заражения. Об этом сообщает издание The Straits Times.

"Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус", - отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

Правда, по его мнению, "даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет".

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Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь считает, что "передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом".

По ее словам, "отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции".

Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что "таких носителей очень трудно определить, но они существуют".

Согласно последним подсчетам Института Хопкинса, в мире подтверждено 1 925 811 случае заражения коронавирусом. Умерли 119 766 человек.

Отметим, в Китае медики полагают, что их европейские коллеги повторяют ошибки, совершенные при борьбе с распространением нового коронавируса в городе Ухань, откуда началась эпидемия.

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