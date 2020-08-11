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"Как со скотами": в Минске переполнены СИЗО, задержанные лежат штабелями во дворе

11 августа, 10:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусские силовики наловили людей и теперь даже некуда их сажать

В Беларуси вторая протестная ночь подошла к концу, но люди до сих пор в шоке от происходящего. Появились кадры, как в одном из отделений милиции задержанных просто уложили в ряд во дворе прямо на асфальт.

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Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA.

"Октябрьское РУВД. Очень много людей лежат штабелями. Как со свиньями обращаются, и ногой били. И бьют, и издеваются … Как со скотами. И это только у нас – такое во всех отделениях", – рассказывают за кадром две женщины.

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Видео: Nexta/Telegram

Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны не менее трех тысяч человек, пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц, один активист погиб. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов. Местные жители рассказывали сайту "Сегодня" о протестах в Беларуси и как это происходило.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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