Как тренируется самая инновационная армия Ближнего Востока: видео с авиабазы ЦАХАЛ

"Сегодня" побывали на авиабазе "Хацерим" в пустыне и узнали, как готовят военных летчиков для Армии обороны Израиля

Фото: AFP

Как тренируется самая инновационная армия Ближнего Востока: видео с авиабазы ЦАХАЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/936/661/5c8936661049a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/936/661/5c8936661049a.jpg 2019-03-14T04:57:00+02:00 Другие страны "Сегодня" побывали на авиабазе "Хацерим" в пустыне и узнали, как готовят военных летчиков для Армии обороны Израиля

Уничтожить вражескую цель без каких-либо патронов, атаковать с воздуха, не потратив ни капли горючего, и проложить маршрут на телефонной 3D-карте – это все ежедневные задачи солдат израильской армии.

Технические новинки там давно стали частью учебной программы. Одним из тех, кто ее проходит, является лейтенант с позывным "Ай". Называть его настоящее имя, как и показывать лицо, нельзя по соображениям безопасности. Последние три года юноша проходит спецкурс пилотов – элитный и самый сложный в израильской армии.

"Это было захватывающе. Три года тяжкого труда позади. Я горжусь, что я – один из тех немногих, кто дошел до конца курса", – говорил парень.

Кроме теории, будущие пилоты еженедельно получали по несколько новых практических задач: уничтожить вражеский самолет или тоннель террористов. Прежде чем подняться в небо, они тренировались на боевом симуляторе.

Со стороны это напоминает обычную видеоигру, но уверяют пилоты, что здесь все, как в небе. Не хватает разве что турбулентности.

"Когда ты в небе, там реальные звуки, ощущения, когда попадает ракета, постоянная вибрация самолета. Это единственное, чего ты не чувствуешь на симуляторе. Но эти машины удивительные. Ты можешь летать с другими пилотами, общаться с ними в воздухе и выполнять маневры различного уровня сложности", – делится впечатлениями "Ай".

Каждый день сценарии тренировок меняются. Их пишет командир тренинговой системы майор "М", а большинство историй берет из реальной жизни.

"Много было ситуаций в моей практике, которые трудно отработать в воздухе. Например, отказ двигателя или иная поломка. Это станция управления. Во время полета инструктор сидит здесь и меняет условия: погоду, состояние самолета, отсюда он может управлять другими самолетами – союзниками или противниками пилота, либо открывать по нему огонь", – объясняет этот опытный военный.

Поведение пилота и его действия во время тренировки записываются для работы над ошибками. И только после этого пилоту позволяют садиться за настоящий штурвал.

На авиабазе "Хацерим" в пустыне Негев есть четыре большие установки симуляторов и еще с десяток поменьше. Их стоимость в ЦАХАЛе не называют, но, по нашим источникам, одна из них стоит несколько миллионов долларов. Сколько их всего на израильских военных базах – тайна за семью печатями. Недавно тренироваться на боевых симуляторах начали и пехотинцы.

Напомним, на прошлой неделе израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа в ответ на зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами, выпущенные по югу страны.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как тренируется самая инновационная армия Ближнего Востока: видео с авиабазы ЦАХАЛ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.