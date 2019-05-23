Как уберечь имущество во время уличного ограбления: оригинальный метод придумали в Мексике

Новинка моментально приобрела огромную популярность

В Мексике придумали способ, как уберечь ценное имущество во время уличного ограбления. У украинцев чаще обворовывают жилье, но жителей Мексики обычно грабят вооруженные бандиты – в общественном транспорте и просто на улице.

Отбирают в основном телефоны. Поэтому в продаже появились специальные муляжи гаджетов. На вид их не отличить от настоящего смартфона со светящимся экраном. Для того чтобы подделка весила как настоящий телефон, ее изготавливают из металла.

Стоит такое приспособление от 15 долларов. Среди жителей мексиканской столицы Мехико новинка моментально стала популярной, ведь в городе за день совершается до десяти разбойных нападений.

"Они говорят: "Отдавай телефон, давай все". И люди знают, что должны отдавать ценности чрезвычайно быстро. Все происходит за секунды, и грабители часто не понимают, что получили", – рассказывают местные жители.

Напомним, в начале мая в Одессе избили и ограбили соучредителя телекомпании. Со слов потерпевшего, пятеро злоумышленников в масках перелезли через забор его жилого строения и набросились на 77-летнего хозяина, который находился во дворе.

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