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Как в средневековье: британцы жгут вышки 5G из-за фейка о коронавирусе (видео)

8 апреля, 08:05

Тина Наринецкая

В стране уже нашли «виновников» пандемии

В Великобритании люди массово жгут вышки сети 5G. Они уверены, что развертывание этой сети влияет на иммунитет и способствует распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Guardian.

Этот фейк в местных соцсетях развернули сторонники теорий заговора. В итоге – эти люди решили сжигать "виновников" пандемии. Огнем в стране уничтожили уже более 20 вышек: в Бирмингеме, Ливерпуле, Манчестере, Уотфорде и Рамфорде.

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Эту ситуацию не оставили без внимания местные власти. Вскоре представители соцсетей должны встретиться с правительством. Они должны определить тактику борьбы против фейков.

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Напомним, недавно в Лондоне открыли полевой госпиталь, который способен принять до четырех тысяч инфицированных коронавирусом человек. Это – первый из шести госпиталей "Найтингейл", которые в ближайшие недели должны развернуть в стране.

Также мы сообщали, что в Великобритании врачам разрешили самостоятельно принимать решение о том, кого стоит лечить от этой инфекции, а кого нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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