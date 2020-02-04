Как в Средневековье: женщину забили до смерти камнями (видео)

Активисты утверждают, что казненная женщина просто хотела переговоров с талибами

Фото: скриншот

Террористов из афганской группировки "Талибан", которые регулярно совершают атаки против мирного населения, обвинили в очередном зверстве – в интернете появилось видео, на котором толпа мужчин с криками "Аллаху Акбар" забила камнями женщину.

Как видно на жуткой видеозаписи, девушка при этом кричит, плачет и пытается укрыться от камней в яме.

Как сообщает Daily Mail, пресс-секретарь президента Афганистана Ашраф Гани осудил такую ​​жестокость и возложил вину за это на талибов, назвав это "преступлением против человечества".

Однако сами исламисты отказываются признавать свою вину и утверждают, что видео якобы было сделано более четырех лет назад.

Расследованием случившегося занялись эксперты независимой комиссии по правам человека Афганистана. Они пытаются установить дату съемки и причину убийства женщины

Активисты также утверждают, что видео является свежим и было снято в провинции Гор. В этом одном из самых бедных и нестабильных районов страны, помимо "Талибана", действуют десятки других радикальных группировок.

А по словам активистки Фаранджи Шах, женщину убили за то, что она намеревалась начать переговоры с талибами.

Напомним, в конце сентября в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более сотни атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но террористы пытались их сорвать.

А год назад талибы совершили мощный взрыв в военном комплексе в провинции Вардак в центре Афганистана, жертвами которого стали не менее 126 сотрудников служб безопасности.

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