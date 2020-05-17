Как в ВОЗ реагировали на коронавирус: Япония и ЕС хотят провести расследование

Предложение будет внесено на Генеральной ассамблее ВОЗ, которая начнется в понедельник, 18 мая

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения поздно предупредила мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19. Теперь Япония и Евросоюз намерены инициировать расследование первоначальной реакции ВОЗ на пандемию. Об этом сообщил японский премьер Синдзо Абэ, сообщает The Mainichi.

"Вместе с Европейским союзом (Япония) предложит провести справедливую, независимую и всеобъемлющую проверку", – сказал Абэ.

Он сказал, что предложение будет внесено на Генеральной ассамблее ВОЗ, которая начнется в понедельник, 18 мая.

"В международном сообществе много дискуссий о точном происхождении вируса и первоначальном ответе. Необходимо провести тщательное расследование, и очень важно, чтобы оно было проведено независимым органом", – добавил министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги.

Ранее сообщалось, что Китай не допустил представителей ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 4 554 798 случаев заражения коронавирусом, умерли 307 903 человека.

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