Как во время войны: Лондон готовится запустить систему оповещения о COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому удалось побороть коронавирус, представит систему оповещение об угрозе коронавируса, которая будет использовать шкалу от одного до пяти. Джонсон также объяснит любые изменения в карантинных мерах в стране. Выступление запланировано на понедельник, 11 мая.
По данным СМИ, Джонсон не сообщит точную дату, когда могут измениться строгие карантинные ограничения в повседневной жизни, которые действуют в течение семи недель. Система уровня угрозы будет применяться только к Англии, но правительство работает с автономными администрациями Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которые разрабатывают свои собственные критерии.
Система с оповещениями от зеленого (первый уровень) до красного (пятый уровень) будет аналогична той, которая используется для информирования общественности об угрозе терроризма.
Инструмент оповещения, которым будет управлять новый "совместный центр биобезопасности", будет отражать вирусную угрозу в разных частях страны, то есть уровень угрозы в одном городе может довольно сильно отличаться от существующего в другом городе.
Напомним, по информации издания Sunday Times, Борис Джонсон сообщит в воскресенье, 10 мая, в 19:00 по местному времени об ослаблении карантинных мер с 11 мая. Помимо этого, как отмечается в статье, 13 мая начнут работу садовые рынки, которые закрылись полтора месяца назад.
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