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Как во время войны: Лондон готовится запустить систему оповещения о COVID-19

10 мая, 15:26

Юрий Божко

Правительство Великобритании должно запустить систему оповещения для определения уровня угрозы коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому удалось побороть коронавирус, представит систему оповещение об угрозе коронавируса, которая будет использовать шкалу от одного до пяти. Джонсон также объяснит любые изменения в карантинных мерах в стране. Выступление запланировано на понедельник, 11 мая.

По данным СМИ, Джонсон не сообщит точную дату, когда могут измениться строгие карантинные ограничения в повседневной жизни, которые действуют в течение семи недель. Система уровня угрозы будет применяться только к Англии, но правительство работает с автономными администрациями Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которые разрабатывают свои собственные критерии.

Система с оповещениями от зеленого (первый уровень) до красного (пятый уровень) будет аналогична той, которая используется для информирования общественности об угрозе терроризма.

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Инструмент оповещения, которым будет управлять новый "совместный центр биобезопасности", будет отражать вирусную угрозу в разных частях страны, то есть уровень угрозы в одном городе может довольно сильно отличаться от существующего в другом городе.

Напомним, по информации издания Sunday Times, Борис Джонсон сообщит в воскресенье, 10 мая, в 19:00 по местному времени об ослаблении карантинных мер с 11 мая. Помимо этого, как отмечается в статье, 13 мая начнут работу садовые рынки, которые закрылись полтора месяца назад.

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выступление правительство премьер-министр Борис Джонсон оповещения

Источник: ВВС

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