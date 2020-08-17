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Как вспотевший Лукашенко на заводе "в народ ходил": опубликованы фото

17 августа, 18:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президента постоянно окружал десяток охранников

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, где сделал ряд резонансных заявлений, кроме того, он попытался неформально пообщаться с работниками предприятия, однако так волновался, что вспотел, и ему пришлось снять пиджак, выставив на всеобщее обозрение изрядно мокрую льняную рубашку с коротким рукавом.

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Любопытно, что изначально пресс-служба главы белорусского государства опубликовала всего пять фотографий, на которых "последний диктатор Европы" был облачен в темный пиджак. Спустя час пиарщики президента решили добавить еще снимков, на которых изображено, как Лукашенко "в народ ходил".

На фото Лукашенко пытается общаться с рабочими, скрывающимися в тени огромных тягачей, ходит по территории предприятия, заходит внутрь цеха и неоднократно при разговоре кладет руку на плечо собеседника.

В это время его окружают с полдесятка мужчин постарше характерной внешности в темных костюмах, солнцезащитных очках и с гарнитурами в ухе, а также несколько ребят помоложе в футболках и блайзерах, внимательно следящих за публикой вокруг.

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Как вспотевший Лукашенко на заводе "в народ ходил": опубликованы фото

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На снимках видно, как тяжело Лукашенко даются прогулки под жарким солнцем (сегодня в Минске было +28 и малооблачно). Сначала безрукавка была мокрой только возле шеи, однако потом обильный пот разошелся по груди и опустился почти до области пупка, а также намочил плечи.

Напомним, что Лукашенко на МЗКТ согласился на перевыборы и назвал условия.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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курьез Минск заводы пот Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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