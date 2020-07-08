В гостях хорошо: какие страны уже открыты для отдыха украинцев (инфографика)

Летим на море в Хорватию, а по возвращению из Албании, Черногории и Египта – на карантин

Несмотря на глобальное ослабление карантина, границы большинства стран для украинцев все еще закрыты. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, на сегодняшний день свои границы для граждан Украины открыли всего лишь 23 страны. Еще одна, Хорватия, официально границы не открывала. Но официальный Загреб пускает украинских туристов, поскольку страна в ЕС, но не в Шенгене, и приравняла туризм к поездкам, которые представляют для них экономический интерес, а Министерство внутренних дел Хорватии выдает индивидуальные разрешения на въезд каждому путешественнику.

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После скандального случая с задержанием 17-ти украинцев в аэропорту Афин в субботу вечером, 4 июля, которые трое суток провели в изоляторе по прилету, в Министерстве иностранных дел начали еще больше коммуницировать правила выезда и въезда украинцев.

Сайт "Сегодня" детально проанализировал список 23-х стран, границы которых открыты для украинцев на основе "Интерактивной карты мира" Министерства иностранных дел Украины и списка стран "красной" и "зеленой" зон, который публикует Минздрав Украины.

Без отрицательных тестов на Covid-19 и обязательной 7 или 14-дневной обсервации в стране следования и по возвращении в Украину можно ехать в Турцию, Хорватию, Сербию, Иран и Афганистан.

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Буквально вчера Черногория отменила для украинцев наличие отрицательного теста на Covid-19 при въезде. Однако в списке украинского Минздрава Черногория находится в "красной" зоне. То есть, по приезду нужно уйти на 14-дневную обсервацию под контролем приложения "Дій вдома" или получить негативный анализ на коронавирус методом ПЦР. То же самое касается Египта и Албании.

Страны ЕС и Шенгена для украинцев, кроме восьми категорий граждан, которым въезд разрешен, закрыты, даже несмотря на безвиз. Неделю назад Украина не попала в шорт-лист 15-ти третьих стран (не входят ни в ЕС, ни в Шенген), гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз. Следующий пересмотр "зеленого" списка третьих стран, гражданам которых Европейский Совет разрешает въезд в ЕС, будет 14 июля. Но шансов на то, что там окажется Украина, очень мало.

Напомним, после скандала с задержанием 17-ти украинцев в аэропорту Афин по прилету из Киева, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подробно разъяснил правила выезда и въезда украинцев во время карантина:

Видео: МИД Украины

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