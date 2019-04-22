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Какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию

Сегодня, 22:29

Тем временем, ежедневно в Украине умирают 9 человек, так и не дождавшись пересадки


Пока в Украине в полном объеме не заработал Закон "О трансплантации органов" и обсуждают страшные мифы о донорстве – ежедневно умирает 9 украинцев, так и не дождавшись пересадки. "Сегодня" начинают цикл сюжетов "Ради жизни". Журналист Елена Гончаренко отправилась в Турцию. Там трансплантацию давно поставили на поток и ежегодно проводят 5 0000 операций. Однако огромные очереди за донорскими органами не снижаются. Почему? – смотрите в первой серии.

Этому ребенку 11 месяцев, весит – всего 4 килограмма, а уже перенес пересадку печени. У постели Хазри круглосуточно папа. Рядом – дядя, который и поделился органом, без всяких колебаний.

"У племянницы – врожденная печеночная недостаточность. Когда мы поняли, что без пересадки ей не выжить, всей семьей стали сдавать анализы, подошли только мои, у нас стопроцентная совместимость. Я бросил учебу и сразу приехал на операцию", – признается донор Хасан Челик.

Операция длится 8 часов, задействованы сразу 10 врачей. Задача сверхсложная. Оперировать не брался никто. Согласились только в этом центре. На операционном столе – крошечная девочка. Все надо делать быстро и точно.

"В Турции такую ​​операцию мы делали впервые. Ведь девочка очень маленькая. Мы взяли одну восьмую часть печени донора и пересадили реципиенту. Все прошло удачно", – рассказывает врач трансплантолог медицинского центра в Анталии Альпер Демирбас.

Круглосуточно за малышом наблюдают детские кардиологи. Тут никаких белых халатов. Только игрушки. Все, чтобы не напугать истощенного ребенка.

"Несколько раз в день мы осматриваем девочку. Ведь такая операция – большая нагрузка на сердце", - поясняет детский кардиолог Гаяз Акчурин.

Забор и пересадка печени в этой клинике стоит 25 000 долларов. Впрочем, гражданам Турции все оплачивает государство.

Центр пересадки печени и почек в Анталии, наибольший по всей Турции. Ежедневно сюда привозят не менее двух пациентов, которым нужен новый орган. Им здесь делятся преимущественно здоровые родственники.

80 процентов таких операций в Турции от живого донора – благодаря крепким семейным связям, говорят врачи. Трупного донорства почти нет. Органы после смерти берут, если позволят родственники. А они в мусульманской стране в основном отказывают. Поэтому ежегодно тысячи пациентов умирают, так и не дождавшись пересадки. Поэтому о потенциальном донорство здесь напоминают везде.

"Когда нашим гражданам выдают водительское удостоверение, там написано: "В случае гибели я жертвую... и перечислены органы. Это право каждого – согласиться на такое или нет", – рассказывает руководитель группы трансплантации органов международных пациентов Фуркан Олусой.

Впрочем, как и в Украине, хватает тех, кто не осознает важности донорства.

"20 лет назад в Турции мы провели большую реформу медицины. И вывели трансплантологию на новый уровень. Надо рассказывать людям, что орган "живет" всего несколько часов. Его пересадка, транспортировка – сложный процесс. Также мы объясняем, что трансплантация – это шанс для каждого из нас в любой момент", – говорит президент турецкой ассоциации медицинского туризма Эмин Чакмак.

Такой шанс выпал и маленькой Хазри. Вместе с дядей-донором уже через несколько дней они покинут клинику.

"Я не мог допустить, чтобы она умерла, я рад, что она будет жить и дальше улыбаться нам", – признается Хасан Челик.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень. 


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Тег медики, трансплантация, операция, трансплантология, Ради жизни

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