Канада будет судиться с Ираном из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США – Ред.).
По данным агентства, ответчиками по иску выступают сам Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В тексте иска содержится предположение, что крушение самолета было "намеренным и сознательным актом терроризма".
Имя ведущего истца не раскрывается, поскольку, как считают заявители, "для его иранской семьи будет создан риск вреда для здоровья или смерти со стороны иранского режима".
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".
В то же время Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человек, сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
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