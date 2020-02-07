Канада будет судиться с Ираном из-за крушения украинского самолета

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США – Ред.).

По данным агентства, ответчиками по иску выступают сам Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В тексте иска содержится предположение, что крушение самолета было "намеренным и сознательным актом терроризма".

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Имя ведущего истца не раскрывается, поскольку, как считают заявители, "для его иранской семьи будет создан риск вреда для здоровья или смерти со стороны иранского режима".

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Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".

В то же время Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человек, сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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