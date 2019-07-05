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Канада готова упростить въезд украинцам: подробности

5 июля, 09:52

Украинцам позволят посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией

Канада
Канада. Фото: Getty Images

Канада может позволить украинцам путешествовать в страну с использованием электронных виз. Об этом сообщила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, сообщает Укринформ.

"Мы провели очень продуктивную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Я оставила ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр (Канады) Трюдо взял обязательства позволить украинцев посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", - сказала Мигайчук.

Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинцев, "и наконец это приближается".

Конгресс украинцев Канады пока лоббирует в канадском правительстве вопрос о введении для украинцев правил путешествий, подобных тем, которые действуют для граждан Бразилии. С 2017 года бразильцы, которым в течение прошлых 10 лет было предоставлено канадскую туристическую визу, могут для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, которая оформляется онлайн за несколько минут и стоит 7 долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля. За это время он провел более десятка встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.

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Тег Канада, визы, Зеленский, Украина

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