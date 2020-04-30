Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 1 571 и составило 51 597. Об этом сообщил Минздрав североамериканской страны.

Темпы роста числа инфицированных в стране почти не изменились: ведь ранее было зафиксировано 1 526 случаев заражения.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее он информировал, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, 2 996 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего выявлено в провинциях Квебек (26 594), Онтарио (15 728) и Альберта (5 165). Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Тест на наличие коронавируса в Канаде прошли 779,6 тысячи человек, 20,3 тысяч из заболевших выздоровели.

Ранее мы писали о том, как изменилась Канада из-за коронавируса.

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