Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Канада обеспокоена прибытием российских самолетов в Венесуэлу

Сегодня, 03:15

Канада продолжает призывать к мирному урегулированию для восстановления демократии в этой стране

Фото: Getty Images
Канада обеспокоена прибытием российских самолетов в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6b3/c8d/5c96b3c8da464.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6b3/c8d/5c96b3c8da464.jpg Другие страны Канада продолжает призывать к мирному урегулированию для восстановления демократии в этой стране

Власти Канады в четверг выразили обеспокоенность прибытием российских самолетов в Венесуэлу и осудили размещение любых военных сил, угрожающих безопасности в регионе.

"Канада глубоко обеспокоена недавним прибытием российских военных самолетов в Венесуэлу и осуждает развертывание любых военных сил, угрожающих миру и безопасности в регионе. Мы продолжаем призывать к мирному урегулированию для восстановления демократии в этой стране", — говорится в заявлении, размещенном в "Твиттере" канадского МИД.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении заставить российских военнослужащих уйти из Венесуэлы. В частности дипломат сказала, что военные пробудут там "столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы", указав на то, что их пребывание в латиноамериканском государстве основывается на двустороннем межправительственном соглашении о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.

В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.

Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, Канада, российские военные

Вы сейчас просматриваете новость " Канада обеспокоена прибытием российских самолетов в Венесуэлу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венесуэле власти объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы

Сегодня, 02:33

Боливарианское правительство сообщает, что в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день

В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки

Сегодня, 01:15

Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Бразилия требует от российских военных покинуть Венесуэлу

Вчера, 22:30

По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате

Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Вчера, 21:35

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении окружения Мадуро

США призвали Евросоюз ввести санкции против Мадуро

Вчера, 16:34

Вашингтон призывает заморозить зарубежные государственные венесуэльские активы

Интервенция США и "гумпомощь": в России сделали заявление по Венесуэле

Вчера, 12:34

Штаты могут атаковать Венесуэлу с островов Кюрасао, которыми им разрешили пользоваться Нидерланды

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Розенко пояснил, когда выплатят пенсии жителям Донбасса

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой