Канада обеспокоена прибытием российских самолетов в Венесуэлу
Канада продолжает призывать к мирному урегулированию для восстановления демократии в этой стране
Власти Канады в четверг выразили обеспокоенность прибытием российских самолетов в Венесуэлу и осудили размещение любых военных сил, угрожающих безопасности в регионе.
"Канада глубоко обеспокоена недавним прибытием российских военных самолетов в Венесуэлу и осуждает развертывание любых военных сил, угрожающих миру и безопасности в регионе. Мы продолжаем призывать к мирному урегулированию для восстановления демократии в этой стране", — говорится в заявлении, размещенном в "Твиттере" канадского МИД.
Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении заставить российских военнослужащих уйти из Венесуэлы. В частности дипломат сказала, что военные пробудут там "столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы", указав на то, что их пребывание в латиноамериканском государстве основывается на двустороннем межправительственном соглашении о военно-техническом сотрудничестве.
Напомним, Венесуэла обратилась к России за помощью. Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров.
В то же время венесуэльская оппозиция, которая добивается отставки президента Николаса Мадуро, призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики, заверив Москву в том, что даже в случае смены власти, нет никаких противоречий с РФ у Боливарианской республики нет.
Несмотря на это, некоторые оппозиционные депутаты потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
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