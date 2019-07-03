Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами

Канадские власти считают такие паспорта недействительными

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Канада не будет выдавать въездные визы жителям т.наз. "ДНР" и "ЛНР", у которых есть российские паспорта. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила журналистам в Торонто глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада рассматривает выдачу российских паспортов эти людям в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это. Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными", - заявила дипломат.

Фриланд подчеркнула, что речь не идет "о законных владельцах российских паспортов".

"Эти меры также не направлены на то, чтобы не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду. Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подавать документы на визы в Канаду, но используя свои украинские паспорта", – отметила министр.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Недавно стало известно, что несколько десятков украинцев в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей получили первые паспорта РФ .

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

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