Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами

3 июля, 07:27

Канадские власти считают такие паспорта недействительными

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Канада не будет выдавать въездные визы жителям т.наз. "ДНР" и "ЛНР", у которых есть российские паспорта. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила журналистам в Торонто глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада рассматривает выдачу российских паспортов эти людям в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это. Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными", - заявила дипломат.

Фриланд подчеркнула, что речь не идет "о законных владельцах российских паспортов".

"Эти меры также не направлены на то, чтобы не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду. Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подавать документы на визы в Канаду, но используя свои украинские паспорта", – отметила министр.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Недавно стало известно, что несколько десятков украинцев в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей получили первые паспорта РФ . 

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Канада, Донбасс, визы, паспорта, фриланд

Вы сейчас просматриваете новость " Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не идите на сговор с агрессором": Смешко призвал жителей Донбасса отказаться от российских паспортов

18 июня, 16:44

Россия окончательно запускает процедуру легализации оккупации, считает политик

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса: появилась реакция МИД Украины

14 июня, 17:48

Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают российские паспорта жителей Донбасса

Паспорта России на Донбассе: в Молдове рассказали о своем грустном опыте

14 июня, 08:37

В Приднестровье почти каждый второй получил российский паспорт

Реалии Донбасса: "путинские" паспорта выдают силовикам и местным чиновникам

27 мая, 05:30

Жителей Донбасса вынуждают писать письма президенту Зеленскому

Пенсии жителям Донбасса: В ООН сделали заявление о ПЧ

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

От чего спасет хурма

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь