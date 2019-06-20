Канада поддерживала заявление следственной группы по делу MH17

Среди 298 жертв авиакатастрофы был один гражданин Канады

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Правительство Канады полностью поддерживает результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing в Украине в июле 2014 года и высоко ценит ее усилия по привлечению всех виновных в гибели малайзийского лайнера к ответственности. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Канада поддерживает сделанное прокуратурой Нидерландов объявление о выдвижении обвинений в уничтожении гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года", — сказал она. Фриланд напомнила, что среди 298 жертв авиакатастрофы был один гражданин Канады, поэтому Оттава "высоко ценит" усилия следственной группы, "направленные на обеспечение правосудия". Расследование ССГ Фриланд назвала "независимым и беспристрастным".

Напомним, что ранее имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке возглавляем международную Совместную следственную группу (JIT).

Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

Ранее сообщалось, что судебный процесс из-за уничтожения MH17 начнется в марте 2020 года.

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