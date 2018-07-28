Канада предоставит помощь Украине в размере 50 млн долларов

35 миллионов пойдет на техническую помощь, остальные – на гуманитарную помощь и операции в секторе безопасности

Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины.Об этом в субботу сообщил посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко.

Новый пакет помощи Украине от Канады на около 50 миллионов долларов предусматривает 35 миллионов технической помощи, 5 миллионов на гуманитарную помощь, и еще 10-12 миллионов на операции в секторе безопасности.

"Зафиксировано новый пакет помощи Украине объемом в около 50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн – техпомощь, 5 млн – гуманитарная помощь, 10-12 млн – операции в секторе безопасности). Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского минобороны", – отметил он.

По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Напомним, что правительство Канады в очередной раз выразило свое уважение к территориальной целостности Украины и призвало власти РФ освободить украинских политзаключенных, осудив при этом аннексию Россией Крыма.

Также, в 2019 году в Канаде пройдет третья международная конференция по вопросам украинских реформ – об этом сообщила глава МИД страны Христя Фриланд.