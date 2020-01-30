Канада расширила санкции против России за проведение выборов в оккупированном Крыму

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Канада ввела новые антироссийские санкции в связи с прошедшими в аннексированном Крыму в 2019 году незаконными выборами, внеся в черный список шесть физических лиц. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов", — сказал он. Шампань добавил, что Оттава и дальше будет выступать за целостность Украины и поддерживать Киев.

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Рестрикции введены в отношении т.н. врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Албатаевой, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко, его заместителя Лидии Басовой и секретаря ЦИК Екатерины Пырковой. Таким образом, в санкционном перечне Канады, связанном с оккупированным Крымом, находятся уже 202 гражданина РФ и Украины.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило черный список по России, внеся в него чиновников оккупированного Крыма и компанию — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на аннексированный полуостров "Гранд сервис экспресс".

Евросоюз также согласовал внесение в санкционный перечень еще нескольких российских чиновников за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

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