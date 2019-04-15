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Канада расширила санкции против Венесуэлы

Сегодня, 18:41

Оттава впервые ввела санкции в отношении чиновников и бизнесменов Венесуэлы в сентябре 2017 года

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP

Санкции против Венесуэлы расширяют. Правительство Канады внесло еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список. Об этом в понедельник говорится в распространенном заявлении канадского МИД.

"В ответ на попытки режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе. В этот список попали еще 43 человека, ранее Оттава внесла в него 70 венесуэльских граждан, в том числе президента Мадуро.

"Во время заседания Группы Лимы в Оттаве 4 февраля 2019 года мы призвали международное сообщество принять меры в отношении режима Мадуро. Сегодня Канада действует, внося (в санкционные списки) еще 43 человека, которые несут ответственность за ухудшение ситуации в Венесуэле", – заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Оттава впервые ввела санкции в отношении чиновников и бизнесменов Венесуэлы в сентябре 2017 года. Все активы венесуэльских граждан, попавших под санкции, будут заморожены. Им будет запрещен въезд, а также ведение дел в этой стране и с ее гражданами.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пытаются убедить власти России, Китая и Кубы прекратить оказывать поддержку правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро.

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Тег Венесуэла, Канада, санкции

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ТАСС

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