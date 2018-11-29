Канада ввела санкции против Саудовской Аравии из-за убийства Хашуджи

Сегодня, 19:26

17 человек, которые считаются причастными к произошедшему, попали в канадский "список Магнитского"

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительство Канады внесло в "список Магнитского" 17 подданных Саудовской Аравии, которые считаются причастными к зверскому убийству журналиста Джамаля Хашуджи в консульстве королевства в Стамбуле.

Об этом 29 ноября заявил глава канадского МИД Христя Фриланд, назвав это преступление "отвратительной и бессовестной атакой на свободу выражения мнений и свободу прессы".

"Этот случай не закрыт. Канада по-прежнему призывает провести надежное и независимое международное расследование", – отметила глава канадской дипломатии.

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Фриланд призвала привлечь к ответственности всех ответственных за случившееся.

"Сегодня, согласно "закону Магнитского", Канада вводит персональные санкции в отношении 17 лиц, которые, по мнению нашего правительства, несут ответственность или причастны к внесудебному и экстерриториальному убийству мистера Хашуджи", – резюмировала она.

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Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Ранее мы писали, что Германия запретила въезжать в страну 18 подданным Саудовской Аравии, которые могут быть причастными к убийству Джамаля Хашуджи.

Кроме того, в "список Магнитского" этих 17 подозреваемых внесли также власти США.
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Источник:

"Сегодня"

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