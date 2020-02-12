Канада выделила 1,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом

На прошлой неделе из Канады в Китай было доставлено 16 тонн средств индивидуальной защиты

/ Фото: Pixabay

Власти Канады выделили 2 млн канадских долларов (1,5 млн долларов США – Ред.) на финансовую поддержку международной борьбы с распространением пневмонии нового типа. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.

"Канада выделила 2 млн долларов на помощь подверженным распространению вируса странам, чтобы они могли реагировать на эту угрозу", — отмечается в заявлении. В нем не указывается, для помощи каким именно странам предназначены указанные средства, но сообщается, что, в частности, на прошлой неделе из Канады в Китай было доставлено 16 тонн средств индивидуальной защиты.

В заявлении также говорится, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо провел встречу с представителями специальной группы, которая призвана принимать оперативные меры для нераспространения коронавируса на территории Канады. В нее, в частности, входят члены правительства. По итогам встречи премьер-министра заверили, что риск распространения вируса в стране по-прежнему остается на очень низком уровне.

Реклама

Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама