Канадец случайно открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Годами никто не мог узнать, что находится внутри сейфа в музее Vermilion, пока Стивен Миллс не ввел случайную комбинацию цифр

Фото: Pixabay

Житель Канады, где ранее в этом месяце разбился самолет, Стивен Миллс совершил то, что не получилась ни у кого более четырех десятилетий – открыл таинственный сейф, хранившийся в подвале одного из музеев канадской Альберты.

Как сообщает CNN, путешествуя с семьей по просторам своей родины, Стивен попросил показать ему музей Vermilion. Несмотря на то, что учреждение было закрыто, его желание было исполнено, и мужчине представили сейф, который никто не мог открыть с 70-ых годов.

Чтобы взломать сейф нанимали как кузнецов, представителей компании-производителя, бывших работников музея, так и обычных посетителей, но Миллс просто прислонил ухо к сейфу и набрал комбинацию 20-40-60 на циферблате и, как ни странно, но сейф открылся.

Впрочем, никаких сокровищ внутри окружающим представилось – там были лишь датированные 1977-78 годами документы, несколько чеков и блокнот официантки.

Изначально сейф принадлежал отелю Brunswick, который был открыт в начале 1900-х годов. Спустя 70 лет гостиница закрылась, а сейф отошел музею, где и хранился запертым.

Напомним, в ноябре в Киеве задержали участников международной преступной группы, которая вскрывала и грабила банковские сейфы в разных странах мира - Беларуси, Узбекистане, Молдове, стране-агрессоре России, Латвии, Азербайджане и Македонии.

Кроме того, ранее эксперт по сейфам Андрей Рымаренко рассказал "Сегодня", как правильно пользоваться персональными сейфами, чтобы снизить шанс кражи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Канадец случайно открыл сейф, который не могли взломать 40 лет". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"