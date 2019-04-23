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Канадец в мгновение ока стал мультимиллионером

Сегодня, 05:08

В провинции Онтарио местный житель сорвал колоссальный джек-пот

Фото: Pixabay

Спустя менее полугода после того, как житель канадской провинции Британская Колумбия выиграл в лотерею почти 30 млн долларов США, на этот раз крупный джек-пот достался выходцу из провинции Онтарио.

Розыгрыш популярной национальной лотереи "6 из 49" был организован компанией OLG. Джек-пот в нем составил 13,4 млн канадских долларов (10 млн долларов США).

"Выпавшие номера — 11, 15, 32, 34, 44 и 47. Бонус-число — 3", — уточнили организаторы.

Также организаторы разыграли "утешительный" приз в размере 1 млн канадских долларов (около 750 тыс. долларов США), который также достался жителю Онтарио.

На данный момент имена победителей неизвестны – согласно правилам канадских национальных лотерей, они огласят после того, как счастливчики получат положенный им приз, предъявив организаторам для этого выигрышный билет.

Мы также писали о декабрьской лотерее Lotto Max, в которой разыграли так называемый "рождественский" розыгрыш в размере 44,2 млн долларов США. Его обладателем также стал житель канадской провинции Онтарио.

Напомним, ранее в этом году 15-летний подросток, который около десяти лет назад приехал в испанскую Барселону из Румынии, выиграл в лотерею 200 тыс. евро.

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Тег Канада, лотерея, выигрыш, джекпот, онтарио

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Источник:

ТАСС

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