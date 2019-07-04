Канаду встряхнуло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6,5

Фото: Pixabay

В юго-западной части Канады, близ острова Ванкувер, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился приблизительно в 225 километрах северо-западнее города Порт-Харди, население которого составляет около 5 тысяч человек.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Предупреждения о цунами также не объявлялось.

Напомним, ранее у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:

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