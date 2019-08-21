Канаду засыпало снегом

По словам метеорологов, для этого региона снег в августе не является очень редким явлением

Фото: Melody Magaton

На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно произошел сильный снегопад.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что в городке Пинк Маунтин, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 см снега. Учитывая температуру воздуха, которая достигает 20 градусов тепла, снег, скорее всего, быстро растает, но для расчистки трасс на них все равно пришлось выводить спецтехнику.

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По словам метеорологов, для этого региона снег в августе не является очень редким явлением, однако такого обильного снегопада здесь не случалось уже давно.

По информации министерства окружающей среды Канады, среднее количество августовских снежных осадков в этом регионе в период между 1981 и 2010 гг составляло всего 6 миллиметров.

Напомним, спустя несколько недель после того, как в мексиканской Гвадалахаре неожиданно для всех посреди лета выпал снег, метель случилась и в другом латиноамериканском государстве – Боливии.

Погодная аномалия стала радостью для местных жителей – не привыкшие к снегу боливийцы пробовали его на вкус, делали фото в снегу, играли в снежки.

Напомним, что в США под конец июня тоже выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметра осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая.

Кроме того, как мы уже писали, в начале июля вьюга обрушилась на расположенный в грузинском регионе Гурия поселок Бахмаро. На памяти местных аксакалов снег в июле здесь выпал впервые.

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