Канаду накрыл крупнейший за 20 лет снегопад: дома "утонули" в сугробах

В некоторых районах выпало около трех метров снега

фото: Beth Saunders/Twitter

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В Канаде в субботу, 18 января, выпало рекордное количество снега, в результате чего парализована жизнь в ряде городов на острове Ньюфаундленд, местные власти запросили помощь военных. Об этом сообщает CTV News.

"В Сент-Джонсе был зафиксирован рекордный снегопад – толщина снежного покрова составляла 76,2 сантиметра, что бьет предыдущий рекорд – 68,4 сантиметра в 1999 году", – отмечает издание.

Из-за снегопада десятки тысяч домов на острове Ньюфаундленд оказались заблокированы, дороги перекрыты, а автомобили завалены снегом. Жители города Авалон не могут выйти из своих домов из-за снежных заносов высотой более трех метров. В городах ввели режим чрезвычайного положения. Сейчас усиленно работает снегоуборочная техника.

Рекордный уровень снега зафиксирован также в Трепасси, Гамбо, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах острова.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл запросил у правительства помощь, включая мобилизацию вооруженных сил, для оказания помощи в районах провинции, пострадавших от непогоды.

Пользователи соцсетей начали выкладывать фото и видео последствий снегопада. Многие отнеслись к такой погоде с юмором.

"На этой неделе сильная снежная буря обрушилась на Ньюфаундленд, Канада, и вместо того, чтобы откопать себя, некоторые решили проявить изобретательность и превратить свои входные двери в холодильники для пива", – говорится в сообщении в Twitter.

"Встречайте нашего нового друга, Снежка. Можно также попытаться повеселиться со всем этим снегом!", – написал Ким Портер.

"Больше не смеюсь. Снег так сильно наваливается на мою дверь, что дверной звонок просто зазвонил. Хорошо, я немного смеюсь над этим", – рассказывает мужчина.

"Где-то под всем этим находится ряд машин и передних дверей. Это займет некоторое время", – говорится в сообщении местного жителя.

Напомним, в августе в Канаде выпал снег. В городке Пинк-Маунтин, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 см снега.

Кроме того, летом на пятимиллионный мексиканский город Гвадалахара обрушилась настоящая метелица. Так, несмотря на 30-градусную температуру воздуха, 30 июня в городе выпало до 1,5 метра снега.

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