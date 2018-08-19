Канал в обход Босфора: Эрдоган вспомнил об амбициозном проекте

Несмотря на то, что кредитные рейтинги Турции обвалились, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова к реализации проекта канала "Стамбул", который свяжет Черное и Мраморное моря в обход Босфора, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

"Это крупнейший проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", – заявил Эрдоган.

По его словам, длина канала составит 43 км, а по обе его стороны построят два новых города. По предварительным данным, глубина нового канала должна составить 25 м, а ширина – 150 м. Вместе с тем, президент Турции не назвал конкретных сроков начала строительства канала.

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Впервые Эрдоган предложил построить канал между Черным и Мраморным морями еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра Турции. Тогда о объяснил эту идею необходимостью снизить нагрузку на пролив Босфор.

Напомним, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.