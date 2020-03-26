Капсула для прогулок с младенцем и дезинфекция пирамид в Египте: как мир защищается от коронавируса

Закупки в прозрачном шаре, герметичная капсула для прогулок с ребенком и дезинфекция египетских пирамид – на что только не идут за границей, чтобы не допустить распространения коронавируса. А в Швейцарии защитные маски надели даже на шоколадных зайцев. Как еще мир пытается защититься от болезни?

Генеральная уборка у усыпальниц фараонов. В Египте продезинфицировали комплекс пирамид в Гизе, недалеко Каира. Для посещения древние памятники ныне закрыты, поэтому работники проводят санитарную обработку всего, чего касались посетители – заборов, решеток, касс, турникетов и дорожек.

Ашраф Эль Дин, генеральный директор комплекса пирамид в Гизе:

"Мы взялись за первую фазу дезинфекции. За ней последуют другие. Пока мы обрабатываем все туристические объекты. Впрочем, артефакты требуют особых материалов. Этим должна заниматься команда квалифицированных археологов, чтобы не причинить вреда памятникам".

В Великобритании тоже общенациональный карантин, и одна дама выбрала нетрадиционный способ защититься от инфекции. В супермаркет она буквально закатилась – в большом прозрачном шаре. Покупательницу сопровождал человек, который помогал брать товары с полок. Правда, в магазине такому методу дистанцирование не обрадовались и попросили выйти.

А как защитить от опасного недуга этого малыша, придумал отец Цао Цзюнь Цзе, который живет в Шанхае и с двухмесячным сыном теперь выходит гулять только так, уютно расположив его в герметичной капсуле.

"Сейчас он еще очень маленький и не может носить маску, она опасна для его дыхания. А капсула, которую сделал папа – безопасна. Мы уже ее испытали и я спокойна", – говорит Фан Лулу, жена изобретателя.

Разработчик объясняет – воздух в бокс подают электронные вентиляторы, внутри есть датчик качества, а успокоить ребенка можно просунув руку в перчатках. Теперь молодой папаша хочет наладить массовое производство таких рюкзаков и уже имеет несколько десятков заказов.

Напомнили о необходимости индивидуальной защиты и швейцарские кондитеры. К Пасхе, которую в этом году миллионы людей проведут в изоляции, надели защитные маски на шоколадных зайцев. Сейчас такие фигурки изготавливают в Берне, но, вероятно, тренд подхватят и другие шоколатье.

А тем временем стало известно, что коронавирусная инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, включенный президентом в спецгруппу по борьбе с коронавирусом.

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