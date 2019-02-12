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Каракас готов на переговоры с оппозицией при участии нейтральных стран

Вчера, 21:29

Глава МИД также выступил против утверждений представителей США о том, что «для диалога нет времени»

Фото: AFP
Каракас готов на переговоры с оппозицией при участии нейтральных стран //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg Другие страны Глава МИД также выступил против утверждений представителей США о том, что «для диалога нет времени»

Власти Венесуэлы готовы к диалогу с оппозицией с помощью ООН или другого посредника. Об этом заявил во вторник на брифинге в ООН министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы готовы сесть за стол переговоров с оппозицией — в Каракасе, Монтевидео, Мексике, Пекине — где угодно. Через 15 минут, 15 дней — когда угодно. Мы готовы, потому что мы все венесуэльцы", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Арреаса также выступил против утверждений представителей США о том, что "для диалога нет времени". "Мы в данный момент ожидаем, когда венесуэльская оппозиция решится, чтобы сесть за стол переговоров", — добавил министр.

Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

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Тег Венесуэла, оппозиция, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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