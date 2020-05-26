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Карантин смягчается: Молдова разрешила международные поезда и автобусы

26 мая, 10:06

Ксения Капустинская

Въезд иностранцев в страну при этом все равно остается под запретом

Молдова с 26 мая возобновляет международные перевозки на автобусах и поездах. При этом из-за продления чрезвычайного положения въезд в страну для иностранцев все равно запрещен до 30 июня.

"С 26 мая 2020 года возобновляется международное пассажирское железнодорожное и автомобильное сообщение при строгом соблюдении мер профилактики и борьбы с инфекцией", – говорится в решении Национальной комиссии по общественному здоровью, которое опубликовал премьер-министр республики Ион Кику.

В документе отмечается, что пассажиры в обязательном порядке должны носить респираторы, на входе у них будут проверять температуру, а салоны должны будут регулярно дезинфицировать.

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Таким образом, граждане Молдовы смогут выехать из страны, но иностранцы не смогут въехать в нее до 30 июня. Исключения действуют только для членов семей, лиц с долгосрочными визами, дипломатов и пассажиров, проезжающих транзитом.

Напомним, по состоянию на 26 мая в Молдове подтверждено 7147 случаев заражения COVID-19. От последствий коронавирусной инфекции умер 261 человек.

Ранее сообщалось, что в Молдове в психбольнице более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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транспорт поезда карантин Молдова въезд автобусы коронавирус Ион Кику

Источник: ТАСС

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