Карантин в Панаме: мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу в один день

В Панаме на фоне распространения коронавируса мужчинам и женщинам запретили покидать свои дома в один и тот же день. Эта новая мера по дальнейшему ограничению социальных контактов в стране вступила в силу в среду, 1 апреля. Правительство Панамы приняло соответствующее решение двумя днями ранее, обосновав это тем, что слишком многие нарушают действующие правила, передает DW.

В соответствии с введенными ограничениями, жителям страны ежедневно отводится два часа в период с 6.30 до 19.30 на закупку жизненно необходимых вещей. В какие именно часы граждане могут выйти в магазин, зависит от последней цифры в номере их паспорта.

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При этом женщинам и мужчинам теперь не разрешается выходить из дома в один день. Женщины могут ходить за покупками лишь по понедельникам, средам и пятницам, а мужчины – по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье выходить из дома запрещено.

В Панаме, по последним данным, зарегистрирован 1181 случай заражения коронавирусом, в том числе 30 – с летальным исходом. Панама входит в число латиноамериканских стран, наиболее сильно пострадавших от COVID-19.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш зявил, что пандемия COVID-19 – это самый сложный кризис, с которым международное сообщество столкнулось с момента Второй мировой войны.

Мобильные морги в Нью-Йорке. Источник: REUTERS/NBC

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