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Карантин в Швейцарии: магазины обеспечат миллионом масок ежедневно

22 апреля, 23:25

Елена Кузьмич

Ношение маски не заменяет соблюдение таких базовых правил, как социальная дистанция и мытье рук

Военные в Швейцарии в течение двух недель будут поставлять по миллиону масок в день в розничные магазины в рамках борьбы с коронавирусом.

Но в правительстве заявили, что не считают обязательным ношение масок, тогда как соблюдение правил гигиены и социальной дистанции являются необходимыми мерами для борьбы с коронавирусом.

"Ношение маски не заменяет соблюдение таких базовых правил, как социальная дистанция и мытье рук", – сказал министр здравоохранения страны Ален Берсе.

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На следующей неделе в Швейцарии планируют начать постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. С 27 апреля возобновят работу парикмахеры, а также массажные и косметические салоны.

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С 11 мая, как сообщают власти, начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки. Третий этап ослабления начнется 8 июня – тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.

Правительство также рассматривает возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, однако детали этого плана будут объявлены в конце мая.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Швейцарии умер от коронавируса.

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Швейцария карантин маска коронавирус

Источник: Интерфакс

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