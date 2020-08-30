"Карантинная" свадьба сына премьер-министра Молдовы привела к громкому скандалу – СМИ

Сын премьер-министра Молдовы отпраздновал свадьбу, нарушив карантин. Партия "Действие и солидарность" (PAS) намерена обратиться по данному поводу в Генеральный инспекторат полиции и Генеральную прокуратуру.

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Как сообщает NewsMaker, ссылаясь на собственные источники, торжество состоялось 28 августа в ресторане винодельни Vinăria Poiana в Яловенском районе, недалеко от Кишинева.

Местные журналисты отправились туда, чтобы проверить информацию, но дальше въезда в винодельню их отказались впускать.

О том, что свадьба должна состояться в конце лета, премьер говорил еще в июне. Но при этом он заявлял, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, праздник придется отменить.

На следующий день, 29 августа, депутат от партии "Действие и солидарность" Раду Марьян обратился в МВД и Генеральный инспекторат полиции, требуя расследования по поводу празднования свадьбы сыном премьера, заявляя, что его необходимо привлечь к ответственности за нарушение карантинных требований.

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Тем временем, экс-премьер Майя Санду заявила, что она намерена также обратится в полицию и Генпрокуратуру с требованием расследования.

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"В августе премьер решил, что всех людей, которые будут устраивать свадьбы или крестины, накажут штрафами или даже тюремным заключением. А ему можно? Он устроил большую свадьбу, нарушив решение, которое сам же и подписал. Никто не может быть выше закона, независимо от должности", – сказала Майя Санду.

Отмечается, что сам премьер-министр на заявления пока не отреагировал.

Ранее мы сообщали, что Молдова разрешила международные поезда и автобусы.

Также напомним, в Молдове в психбольнице более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом.

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