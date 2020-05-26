Карантинный скандал привел к отставке в правительстве Британии: что случилось

Скандал вокруг главного советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спровоцировал отставку в правительстве королевства.

О своем решении сложить полномочия 26 мая объявил младший министр по делам Шотландии Дуглас Росс, объяснив свое решение нежеланием Джонсона увольнять своего помощника Доминика Каммингса, который нарушил карантин.

"В моем избирательном округе есть те, кто не смог проститься с родными, семьи, которые не могли вместе оплакать умерших, люди, которые не посещали больных родственников, соблюдая указания правительства. Я не могу с чистой совестью сказать им, что топ-советник правительства поступал правильно, а все они — нет", — заявил Росс на своей странице в Twitter.

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Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что в разгар эпидемии в марте Доминик Каммингс, несмотря на запреты, нарушил самоизоляцию и уехал в город Дарем, который расположен в 430 км от Лондона, где он живет. Позже у него обнаружили коронавирус.

Доминик Каммингс / Фото: REUTERS/Simon Dawson/Pool

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На этом фоне многие британцы, в том числе члены правящей Консервативной партии, потребовали отставки топ-чиновника, так как именно Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина.

Несмотря на это, 25 мая он заявил, что не собирается уходить с поста и не сожалеет о своем поступке, так как считает его оправданным и разумным в сложившихся обстоятельствах.

В правительстве его также поддержали. Заступился за своего помощника и Борис Джонсон, который победил коронавирусную болезнь COVID-19. Он проходил лечение в лондонской больнице Святого Томаса и провел трое суток в отделении интенсивной терапии.

Стоит отметить, что это уже не первая отставка в британском правительстве в этом году. В феврале Борис Джонсон провел первые перестановки в своем правительстве, отправив в отставку либо уволив 11 высокопоставленных членов своего кабинета.

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