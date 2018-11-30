"Караван мигрантов" объявил голодовку, чтобы попасть в США

Сегодня, 19:36

Участники пешего перехода из Центральной Америку в Северную надеются, что власти США сжалятся и впустят их 


Мигранты из Гондураса объявили в Мексике голодовку ради убежища. Они отказались от еды, чтобы привлечь внимание властей США, которые не пускают их в страну и просят подождать еще несколько месяцев.

До границы с США подошел самый многочисленный "караван мигрантов" – из 6 тысяч человек. Сейчас они находятся в переполненных приютах Мексики, где, как говорят чиновники, уже началась пандемия вшей и вспышка ветряной оспы.

В то же время волонтеры пытаются открыть новый приют для детей и подростков, чтобы облегчить мигрантам условия пребывания.

Напомним, что 21 ноября до территории Мексики добрался караван из 250 сальвадорских мигрантов, которые двигались в сторону города Тапачула.

Также мы писали о протестах, которые вспыхнули в мексиканском городе Тихуана против трех тысяч остановившихся здесь мигрантов из Центральной Америки.

Кроме того, на прошлой неделе американские военные применили слезоточивый газ против нескольких мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор.
Гондурас, Мексика, США, нелегалы, беженцы, караван мигрантов
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Мексика направила дипломатическую ноту США

27 Ноября, 03:43

Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование оружия со стороны США в сторону Мексики

США

Фото: AFP

Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой из-за "каравана мигрантов"

26 Ноября, 16:41

Президент США посоветовал соседям выслать нелегалов из страны самолетами, автобусами или любым другим способом
Загрузка...

США

фото AFP

Помпео заявил, что США не допустят на свою территорию "караван мигрантов"

23 Ноября, 02:21

Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости

США

Фото: AFP

Трамп разрешил стрелять по "каравану мигрантов"

22 Ноября, 19:05

Президент США допускает возможность закрытия границы с Мексикой на неопределенный срок

США

Фото: AFP

Американским солдатам разрешили расстреливать "караван мигрантов"

21 Ноября, 20:42

Глава аппарата Белого дома Джон Келли расширил полномочия военнослужащих разрешив им демонстрировать и применять силу

США

Фото: AFP

"Караван мигрантов" подошел вплотную к США: беженцев сфотографировали на пограничном заборе

14 Ноября, 20:02

Столкновений с американскими пограничниками не произошло, поскольку завидев их, мигранты возвращались на мексиканскую сторону
Загрузка...