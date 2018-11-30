"Караван мигрантов" объявил голодовку, чтобы попасть в США

Участники пешего перехода из Центральной Америку в Северную надеются, что власти США сжалятся и впустят их

Мигранты из Гондураса объявили в Мексике голодовку ради убежища. Они отказались от еды, чтобы привлечь внимание властей США, которые не пускают их в страну и просят подождать еще несколько месяцев.

До границы с США подошел самый многочисленный "караван мигрантов" – из 6 тысяч человек. Сейчас они находятся в переполненных приютах Мексики, где, как говорят чиновники, уже началась пандемия вшей и вспышка ветряной оспы.

В то же время волонтеры пытаются открыть новый приют для детей и подростков, чтобы облегчить мигрантам условия пребывания.

Напомним, что 21 ноября до территории Мексики добрался караван из 250 сальвадорских мигрантов, которые двигались в сторону города Тапачула.

Также мы писали о протестах, которые вспыхнули в мексиканском городе Тихуана против трех тысяч остановившихся здесь мигрантов из Центральной Америки.

Кроме того, на прошлой неделе американские военные применили слезоточивый газ против нескольких мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор.