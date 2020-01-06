Карлос Гон сбежал из Японии: подробности побега в духе Джеймса Бонда

Экс-директора Renault и Nissan вывезли в Ливан в кейсе для музыкальных инструментов

Карлос Гон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Бывший руководитель альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон сбежал из Японии, где его обвиняли в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением.

История побега 65-летнего Гона в Ливан скорее похожа на настоящий голливудский триллер.

В апреле прошлого года его перевели из под стражи под домашний арест с подпиской о невыезде. Поэтому его тайно пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры на борт частного самолета и 12-часовым рейсом вывезли из Осаки в Турцию.

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В Стамбуле Гона переправили на другой самолет, на котором он добрался в Ливан – родину его предков, гражданством которого он обладает.

В Бейруте беглец обвинил японскую систему правосудия в коррумпированности, отсутствии презумпции невиновности, дискриминации и нарушении прав человека.

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"Я в Ливане. Я не бегу от правосудия – я убежал от несправедливости и политического преследования", – заявил Гон.

И хотя он утверждает, что организовал свой побег самолично, известно, что из Японии в Стамбул его сопровождали два человека, включая телохранителя Майкла Тэйлора.

Это может усложнить дипломатические отношения между Бейрутом и Токио, так как Япония уже потребовала экстрадировать беглеца обратно, поскольку он нарушил условия домашнего ареста, но Ливан не выдает своих граждан по запросу других государств.

Еще в Японии Карлос Гон заявлял о том, что стал жертвой заговора, подготовленного его же коллегами. Конкретных имен он не называл, но, как считают СМИ, речь шла о нынешнем главе Renault – Nissan – Mitsubishi Хирото Саикаве.

(c) 2019 Thomson Reuters

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