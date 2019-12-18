Картонная мама: у японского мальчика появилась необычная "няня"

Чтобы ребенок не плакал, женщина распечатала и вырезала свое изображение в полный рост

Мама из картона теперь забавляет малыша из Японии. Необычная няня появилась сразу в нескольких комнатах. Изображение собственноручно вырезала мама мальчика, чтобы не плакал в ее отсутствие. И теперь может отлучиться на 20 минут, пока за малышом следит "картонная" мама вместе с другими родственниками.

Но не только мамы проявляют находчивость в уходе за детьми. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что молодой отец из Китая создал серию забавных роликов по уходу за ребенком. В своих роликах китаец укачивает малыша ногой и принимает облик своей жены.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что европейским папам разрешили уходить в декрет. Чиновники рассчитывают, что такая инициатива облегчит жизнь семейным парам. Эксперты уже назвали это большим шагом для обеспечения равноправия полов.

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Мы также писали, что 48% украинских мужчин оказались не против также уходить в декретный отпуск, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS.

А еще мы выяснили, как живут украинские папы в декрете. По крайней мере, в крупных городах Украины все больше отцов решают остаться с детьми. Некоторые из таких отцов активно рассказывают в социальных сетях, как проводят время с малышами, что делают и с какими сложностями и радостями сталкиваются в декрете.

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