Каспийское море "поделили" между пятью странами

Руководители стран так называемой Каспийской пятерки подписали в Актау, Казахстан конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – исторический для региона документ, работа над которым велась от 1996 года.

Подписи под конвенцией на торжественной церемонии после окончания пятого Каспийского саммита, поставили президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани.

Согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов обязательно учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств, определяет пять прикаспийских государств ответственными за обеспечение безопасности на море и управления его ресурсами.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права – государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения – поставила вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Неурегулированность статуса Каспия была одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.

Через 22 года после начала переговоров стороны, наконец, пришли к выводу: Каспий – не озеро и не море, или то и другое одновременно. Страны "пятерки" создали некий гибрид – нечто среднее между морским распределением, с выделением шельфа, свободной экономической зоны и рыболовной зоны.

Ранее представители крупных транспортно-логистических операторов Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии на встрече в Стамбуле приняли решение учредить консорциум с целью транспортировки грузов из Китая в Европу.

Также в 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии и не выпрашивает у этой страны заключения мирного договора. По его словам, РФ как преемница СССР, взяла на себя все обязательства Советского Союза.