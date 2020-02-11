Каспийское море стало "кровавым": видео удивительного явления

Фото: lada.kz/

На юго-западе Казахстана побережье Каспийского моря окрасилось в кроваво-красный цвет. Это удивило и даже напугало жителей Актау. На белом снегу картина выглядит зловещей, отмечает телеканал "Хабар 24".

Однако экологи успокаивают: пугаться не стоит. Это обычное природное явление, которое можно наблюдать каждый год. Виной всему – цветные водоросли, которые появляются на поверхности водоема во время обильного цветения.

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"Это было и в 2017 году, и в 2018 году. Покраснение дают водоросли, обитающие в Каспийском море, их более 25 видов, таких как: лауренция, полисифония, мелобезия, они растут на мелководье и дают такой оттенок. В январе мы проводили мониторинг, уже были красные места, это морская водоросль красного цвета. Если пройтись вдоль берега моря, это растение есть, но в зимнее время оно становится заметнее, так как происходит его цветение", – рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области Раушан Тулепова порталу "Лада".

Ранее цвет воды в озере на западе американского штата Техас также стал кроваво-красным. Из-за небывалой засухи озеро (OC Fisher Reservoir), расположенное в Национальном парке Сан-Анджело, почти полностью высохло, в связи с чем погибли тысячи рыб.Необычная окраска воды, ставшей похожей на кровь, заставила тогда религиозных фанатиков в очередной раз заговорить о приближающемся конце света.

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