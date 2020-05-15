Катар ввел "масочный" режим: за нарушение – в тюрьму

В то время, как некоторые страны сообщают о полной победе над коронавирусом, власти Катара обязали всех граждан носить маски вне дома. Нарушителей будет ждать суровое наказание – огромные штрафы или даже тюрьма.

Как сообщили в Twitter Министерства внутренних дел арабского государства, с 17 мая в стране вводится обязательный "масочный" режим, который касается всех граждане, кроме автомобилистов, которые передвигаются на машине без пассажиров.

Тем, кто нарушит данное предписание, придется заплатить 200 тысяч катарских риалов (почти 55 тысяч долларов) или даже провести три года в тюрьме.

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По состоянию на 15 мая в Катаре зафиксировали более 28,2 тысячи случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 – по этому показателю среди арабских государств Катар уступает только Саудовской Аравии. При этом власти сообщают лишь о 14 погибших пациентах.

В то же время, в самой Саудовской Аравии 9 мая был установлен антирекорд по количеству новых инфицированных – в этот день заразились 1912 человек. Всего же обнаружили 46,8 тысячи заболевших, из которых 383 погибли.

В то же время, популярный у украинцев Египет начал выходить из карантина, и с 15 мая возобновил работу отелей в курортных зонах, но пока что только для внутреннего туризма.

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Как возвращаются к жизни после карантина в Европе, смотрите в видеосюжете:

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