Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: спасатели нашли черный ящик самолета

Лайнер упал в Яванское море недалеко от побережья острова Ява

В Индонезии спасатели подняли на поверхность бортовой самописец пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение над Яванским морем. Об этом сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, черный ящик самолета находился в море на глубине около 30 метров, его поместили в специальный контейнер, который уже подняли на поверхность. В ближайшее время самописец доставят на берег.

Кроме того, на глубине более 30 метров находится корпус самолета, в том числе левая часть крыла. Как рассказал, главком вооруженных сил страны маршал Хади Тчахджанто, фюзеляж также поднимут на поверхность.

Ранее мы уже писали о том, что поисково-спасательные отряды обнаружили объект длиной 20 метров, который предположительно является корпусом потерпевшего крушение индонезийского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета из командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек. Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

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