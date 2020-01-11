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Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: российские депутаты обвинили американцев

11 января, 11:38

Россияне назвали катастрофу пассажирского лайнера спровоцированной США

Заявления Тегерана о том, что украинский пассажирский лайнер был сбит ракетой иранских Вооруженных сил, уже прокомментировали представители российского парламента – они обвинили США в провоцировании ситуации, в которой трагедия стала возможной.

Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что инцидент со сбитым украинским самолетом должен быть закрыт после признания ошибки Ираном и в случае, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных.

"Происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку. И если расшифровкой "черных ящиков" и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, инцидент должен быть на этом закрыт", – сказал он.

Косачев добавил, что признание Ираном своей ошибки "достойно того, чтобы быть принятым".

"Главное – деэскалация напряженности вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением", – подчеркнул сенатор.

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Кроме того, он призвал журналистов "к месту и не к месту не вставлять [то, что самолет] "был сбит ракетой российского производства" или даже "российской ракетой" и не "пытаться продолжать разыгрывать российскую карту".

Со своими комментариями выступил и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин из фракции "Единая Россия".

"Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета. Это, безусловно, не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. Мы ни в коем случае не поддерживаем действия Ирана в части сбитого Boeing", – сказал он.

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Российский депутат отметил, что самолет действительно мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.

"В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно", - добавил он.

Напомним, утром в субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Россия Иран США ракета авиакатастрофа МАУ Тегеран авиакрушение в Иране

Источник: ТАСС

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