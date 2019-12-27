Катастрофа самолета в Казахстане: пострадавшие украинцы потеряли паспорта

Представитель Департамента консульской службы телефоном пообщался с одним из пострадавших украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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"Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования из-за потери паспортов пострадавшими во время авиакатастрофы", – сказал Погорельцев.

Представитель Департамента консульской службы телефоном пообщался с одним из пострадавших украинцев.

"Пациент сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице", – добавил Погорельцев.

В ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором публикует главные новости об авикатастрофе, выкладывает фото и видео с места событий.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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