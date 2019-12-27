Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

Катастрофа самолета в Казахстане: пострадавшие украинцы потеряли паспорта

27 декабря, 21:08

Представитель Департамента консульской службы телефоном пообщался с одним из пострадавших украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Реклама

"Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования из-за потери паспортов пострадавшими во время авиакатастрофы", – сказал Погорельцев.

Представитель Департамента консульской службы телефоном пообщался с одним из пострадавших украинцев.

В тренде
Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока – 2"
Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

"Пациент сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице", – добавил Погорельцев.

В ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором публикует главные новости об авикатастрофе, выкладывает фото и видео с места событий.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Казахстан крушение украинцы самолет катастрофа консульство документ паспорт

Источники: УНИАН , Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео
Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видеоFun
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед Украиной
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед УкраинойПолитика
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
В Тбилиси установили
В Тбилиси установили "лысую" новогоднюю елку: соцсети смеютсяДругие страны
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...