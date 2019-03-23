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Катастрофа в Эфиопии: акции Boeing подешевели на 40 миллиардов долларов

Сегодня, 20:31

По данным СМИ, курсы акций Boeing снизились почти на 18%

Фото: AFP
Катастрофа в Эфиопии: акции Boeing подешевели на 40 миллиардов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/67a/0fd/5c967a0fda229.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/67a/0fd/5c967a0fda229.jpg Другие страны По данным СМИ, курсы акций Boeing снизились почти на 18%

Рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, сообщает CNN.

По данным телекомпании, курсы акций Boeing снизились почти на 18%.

В 2018 году корпорация сообщила, что объем продаж ее продукции превысил 100 млрд долларов, говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

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Тег Эфиопия, Boeing, авиакатастрофа, авиа, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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