Катастрофы Boeing в Эфиопии и Индонезии могут иметь общую причину – СМИ
Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол
Изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air, отметило агентство.
Как уточняет Reuters, положение руля высоты может помочь следствию определить, что именно послужило причиной срыва самолета в пике.
В среду Федеральное авиационное управление США заявило о некоторых сходствах катастроф Boeing 737 Max 8 в Эфиопии и Индонезии.
В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек.
Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.
Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.
Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.
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