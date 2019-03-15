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Катастрофы Boeing в Эфиопии и Индонезии могут иметь общую причину – СМИ

Сегодня, 10:24

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол

Фото: AFP
Катастрофы Boeing в Эфиопии и Индонезии могут иметь общую причину – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5a6/809/5c85a68093cb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5a6/809/5c85a68093cb0.jpg Другие страны Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол

Изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air, отметило агентство.

Как уточняет Reuters, положение руля высоты может помочь следствию определить, что именно послужило причиной срыва самолета в пике.

В среду Федеральное авиационное управление США заявило о некоторых сходствах катастроф Boeing 737 Max 8 в Эфиопии и Индонезии.

В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек. 

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Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег Эфиопия, Boeing, авиакатастрофа, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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