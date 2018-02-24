Католики на Филиппинах протестуют против усилий президента восстановить смертную казнь

Католическая церковь выступает против вынесенного на рассмотрение Конгресса законопроекта о возврате смертной казни и предлагает убежище наркозависимым

Около тысячи католиков под лозунгами "Безнаказанности конец" и "Стоп убийствам" вышли на демонстрацию в Маниле в знак протеста против усилий президента Родриго Дутерте по восстановлению смертной казни для борьбы с наркобизнесом, передает Reuters.

Католическая церковь опротестовала, поданный на рассмотрение Конгрессу законопроект о пересмотре отмены смертной казни в стране, однако активисты считаю, что угроза все еще существует, поскольку продолжают поступать сообщения о внесудебных казнях.

Родриго Дутерте является сторонником жесткой политики в сфере борьбы с наркобизнесом стал президентом Филиппин в июне 2016 года. С тех пор, как он вступил в должность было убито более 4 тысяч подозреваемых в наркодилеров.

При этом, по данным ежеквартального опроса Social Weather Station’s, проведенного в декабре, рейтинг президента Дутерте находится на отметки "отлично".

Ранее сообщалось, о том, что сына президента Филиппин подозревают в крупной доставке наркотиков, предположительно на сумму 125 миллионов долларов.

Как сообщалось, президент Филиппин посоветовал не пользоваться презервативами. При этом в стране наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости ВИЧ – в период с 2009 по 2016 год количество инфицированных выросло в десять раз и составило 60 тысяч человек.



