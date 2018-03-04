Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия

Сегодня, 12:30

Страна владела четвертым в мире ядерным арсеналом

Фото: http://www.mfa.kz
Фото: http://www.mfa.kz

Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Указом Президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года", – говорится в сообщении.

Отмечено, что официальная церемония подписания состоялась в день празднования очередной 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций.

"Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста Договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения", – добавили в пресс-службе МИД страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обсудил послание российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, лидеры стран насторожились из-за слов президента России о вооружении.

Ранее, 1 марта Путин в своем обращении с посланием к Федеральному Собранию заявил, что, в соответствии с военной доктриной России, использование ядерного оружия возможно только в ответ на применение против самой России и ее союзников ядерного или другого оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии с использованием обычного вооружения, угрожающей существованию государства.
Казахстан, ООН, запрет, ядерное оружие

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