Казахстан призвал к миру Россию и Украину

Он отметил, что всегда все войны кончаются миром, и эта тоже когда-то закончится

Фото: vestikavkaza.ru..

Казахстан выступает за мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной, заявил в понедельник первый казахстанский президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Мы хотим мирного решения конфликта между Россией и Украиной. Все время я подключаюсь по их просьбе. Все равно мы должны заниматься, всегда все войны, все конфликты заканчиваются миром, и эта когда-то закончится", – сказал Назарбаев в понедельник на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Также он отметил, что "Казахстан известен в мире как эффективный миротворец".

"Нам верят все – ближние и дальние соседи. У нас проходят все эти встречи. Наша страна сделала вклад в уменьшение напряженности вокруг Нагорного Карабаха, Пакистана, Индии, Ирана и Сирии, России и Турции, как вы помните. (...) Неоднократно мы помогали Киргизии выходить из конфликтов и многое другое ", – отметил Назарбаев.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Девятого апреля Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан", которые проведут девятого июня. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.

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